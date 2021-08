Warszawa. Afera na "iksach" na Powiślu. Mieszkańcy nie chcą parkingu

"Proszę o pomoc. Nasza sp-nia Torwar postanowiła wybudować nam parking pod oknami między ul. Górnośląską i Fabryczną. Nikt z nami tego nie konsultował. Podobno 23 lipca było zebranie i było 6 osób (na 1720 lokatorów, bo nikt o tym zebraniu nie wiedział) i te 6 osób podobno zdecydowało o tym parkingu. Jest to plac zieleni z krzewami, trawą i drzewami, w tym lipy. Zebranie 23 lipca, a roboty już ruszają 9 sierpnia ze wszystkimi pozwoleniami. Trochę nas dziwi tak szybkie postępowanie i działanie. Nie bardzo wiem, kto mógłby nam pomóc i do kogo zwrócić się o pomoc i zablokowanie tej inwestycji. Mieszkamy przy Wisłostradzie i moście Łazienkowskim, dość już mamy spalin i samochodów, to jeszcze wcisną nam pod okna trzech bloków parking. Masakra. Może ktoś poradzi co możemy zrobić? Szczególnie my, starsi ludzie, mogliśmy wyjść z domu i posiedzieć na ławce. Teraz i to nam zabiorą. Proszę w imieniu lokatorów i emerytów o pomoc i radę" - napisała jedna z mieszkanek na Facebooku.