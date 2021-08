Warszawa. Zamieszanie z budżetem obywatelskim na Pradze-Południe. Wygrała tężnia i... tężnia

"Jak widać nie zwrócono na to należytej uwagi na etapie weryfikacji. Chcielibyśmy zapytać co urząd dzielnicy sądzi na ten temat i co zamierza w tej sprawie zrobić? Czy dojdzie do realizacji dwóch tężni obok siebie czy może, mimo braków regulaminowych, urząd przeznaczy te 300 tysięcy złotych na realizację w całości lub części któregoś z projektów, które uzyskały najwięcej głosów, spośród tych, które nie przeszły do realizacji?" - zapytali mieszkańcy urzędników.