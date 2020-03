Warszawa. Al. Zjednoczenia w remoncie. Będą objazdy

Nowa jezdnia i chodniki antysmogowe: Al. Zjednoczenia będzie nie do poznania. Teraz czas na kolejny etap remontu. W poniedziałek wieczorem ulica zostanie częściowo zamknięta.

Al. Zjednoczenia przechodzi gruntowny remont. W poniedziałek zaczyna się kolejny etap przebudowy. Ok. godz. 22:00 zostanie zamknięty odcinek od ul. Kasprowicza do Marymonckiej.

Teraz rozpocznie się przebudowa jezdni na odcinku od ul. Kasprowicza do Marymonckiej. Z tego powodu, w poniedziałek al. Zjednoczenia ok. godz. 22:00 zostanie zamknięta. Już teraz trwają tam inne prace. Wymieniany jest stary chodnik. Zastąpią go płyty pochłaniające smog . Ponadto pojawią się ścieżki rowerowe i miejsca postojowe.

Warszawa. Utrudnienia na al. Zjednoczenia

Objazd zostanie poprowadzony ul. Marymoncką do Sacharowa lub Podczaszyńskiego aż do ul. ul. Kasprowicza. Przejazd ul. Marymoncką będzie utrudniony. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Wynika to z remontu, jaki w pobliżu prowadzą warszawscy wodociągowcy.