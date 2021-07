Warszawa. Ale szczęście! Warszawiak wydrapał milion

W punkcie przy Skoczylasa doszło do fortunnego uśmiechu fortuny. Nabywca losu, określanego nazwą zdrapki, zdecydował się w poniedziałek wydać całe dwadzieścia złotych i sprawdzić swoje szczęście tego dnia. Po zdrapaniu pokrywającego kartę filmu przekonał się, że to dobry dzień i oto wszedł w posiadanie kwoty miliona złotych. To nie jest gigantyczna wygrana w monopolu loteryjnym Totalizatora Sportowego, ale jak na zdrapkowe normy to spory strzał.