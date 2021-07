Warszawa. Posłowie PiS mają przepisy drogowe za nic. Niestraszne im czerwone światło

Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości wtargnęli na czerwonym świetle na al. Szucha przy Trybunale Konstytucyjnym. Działo się to we wtorek 13 lipca, po tym jak parlamentarzyści opuścili Trybunał Konstytucyjny po posiedzeniu w sprawie konstytucyjności prawa unijnego. Na zakończenie tego zgromadzenia czekało wielu dziennikarzy, a siedzibę Trybunału otaczały szeregi mundurowych. Żaden z funkcjonariuszy nie zareagował. Tylko poseł Szczerba uznał to za popis lekceważenia przepisów drogowych przez polityków PiS i demonstracja ich pozostawianie poza prawem.