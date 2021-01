To będzie trzeci taki pojazd w stolicy. "Meditrans" dysponuje jedną karetką, przygotowaną z myślą o noworodkach i wcześniakach i wyposażoną w odpowiednio kalibrowane urządzenia medyczne. Ten ambulans ma już za sobą dekadę pracy i jest wyeksploatowany.

Tymczasem potrzeby są ogromne. Rocznie niemal 35 tysięcy najmniejszych warszawiaków, pojawiających się na świecie przedwcześnie, z niską wagą urodzeniową czy z dysfunkcjami, potrzebuje interwencji medycznych i przewozów do różnych placówek zdrowia.

Warszawa. Ambulans neonatologiczny. Miasto województwo sfinansują karetkę dla noworodków

Do ratowania maleńkich dzieci potrzebne są zupełnie inne urządzenia, niż te, które stosuje się w pierwszej pomocy udzielanej dorosłym. Ambulans, oznaczony literą N wymaga wyposażenia w inkubatory i najmniejsze rozmiary defilibratorów czy urządzeń do intubacji. Wartość takiego ambulansu neonatologicznego to ponad milion złotych. Miasto przeznaczy na ten cel 500 tysięcy złotych, a samorząd Mazowsza - 600 tysięcy.