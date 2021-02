Warszawa. Awantura w Parku Bródnowskim. Sprawa trafiła na policję

Zdarzenie nagłośnił portal TVN Warszawa, który opisuje nieprzyjemną wymianę zdań pomiędzy dwoma mężczyznami, co zostało nagrane, a filmik trafił do sieci.

Obecnie w Parku Bródnowskim na warszawskim Targówku miasto prowadzi rewitalizację zbiorników wodnych. Dlatego też robotnicy korzystają z głównej alei, jeżdżąc tamtędy samochodami. Jeszcze w styczniu doszło tam do nieprzyjemnej sytuacji, kiedy kierowca pomarańczowej toyoty z przyczepą kempingową wdał się w niemałą kłótnię z pieszym. Padło wiele wulgaryzmów.

Warszawa. "Spier... na bok, muszę tam dojechać"

"Spier… na bok, muszę tam dojechać, do samochodów! Czego nie rozumiesz? Grzecznie proszę, spier… Rozumiesz, frajerze?!" – wykrzykiwał kierujący pojazdem.

Rosja grozi Unii Europejskiej. Stanowcze słowa z Polski

Jednak pieszy zejść nie chciał, a gdy kierowca ruszył w jego kierunku, uderzył pięścią w maskę. Wówczas mężczyzna wyszedł z samochodu i awanturując się dalej, powiedział, że remontuje ten park i musi dojechać do pozostałych samochodów, bo jest teraz w pracy. Mężczyźni zaczęli się szturchać. Następnie kierujący wrócił do auta i po chwili udało mu się zmusić pieszego, by ten zszedł z alei, udostępniając mu przejazd.