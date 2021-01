Warszawa. Awaria na Jagiellońskiej. Autobus zapadł się w wypłukaną jezdnię

Co najmniej do soboty niektórzy mieszkańcy Pragi pozostaną bez ogrzewania. Doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Przy ul. Jagiellońskiej utworzyła się dziura, w której utknął autobus. Nikomu nic się nie stało.

Warszawa. Przy ul. Jagiellońskiej autobus wpadł w dziurę (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: PAP , Fot: Marcin Obara