Warszawa. Awaria ogrzewania na Jelonkach. Ciepło powróci dopiero w piątek

Zła wiadomość dla mieszkańców kilku bloków z okolic ulicy Wyki na Bemowie. To będzie ciężka noc. Będą musieli ją przeżyć bez ogrzewania w mieszkaniach. To skutek poważnej awarii, która wymusiła wstrzymanie dostawy ciepła do kilkuset mieszkań. Dostawca obiecuje, że w piątek po południu można liczyć na poprawę sytuacji.

Share

Warszawa. Awaria cieplna na Bemowie. Mieszkańcy Jelonek zmarzną Źródło: WP