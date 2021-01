Warszawa. Saska eksploduje wiosenną zielenią. Tak chcieli warszawiacy

Tysiące roślin - krzewy, byliny i jesiony amerykańskie, które z czasem urosną nawet do 4 metrów - czeka na wiosnę, by odmienić ulicę Saską. Nasadzenia, które zakończyli fachowcy z Zarządu Dróg Miejskich to realizacja projektu budżetu obywatelskiego.

Warszawa. Ulica Saska zachwyci nas na wiosnę bujną zielenią. Posadzono tu 8 tysięcy rośln - krewów, bylin i drzew. Te ostatnie mogą urosnąć z czasem do wysokości ośmiu metrów Źródło: ZDM Warszawa