Warszawa. Spór o płatne parkowanie na Wierzbnie. "To będzie armagedon"

W sprawie stworzenie z całego rejonu Wierzbna, ze wszystkimi jego ulicami i uliczkami płatnej strefy parkowania zgłoszona została petycja. To sąsiedzka reakcja na wiadomość z Ratusza. Okazuje się bowiem, że do końca 2021 roku jedną trzecią Wierzbna obejmie strefa płatnego parkowania, a nie jego całość. Ten wariant wzbudził wątpliwości.

"Wierzbno to duża część Górnego Mokotowa, położona między ulicami Woronicza, Wołoską, Racławicką i linią skarpy wiślanej, graniczącą z Dolnym Mokotowem. Według obecnego planu, SPP obejmująca cały Stary Mokotów kończyć się ma na ulicach Odyńca i Wołoskiej, przez co my - mieszkańcy Wierzbna zostaniemy otoczeni obszarem płatnego parkowania. Stan taki spowoduje, że staniemy się darmowym parkingiem dla wszystkich kierowców mających potrzebę parkowania na Mokotowie. Taka perspektywa wymaga naszej szybkiej reakcji, a pierwszym krokiem do konsultacji z Ratuszem jest petycja sąsiedzka" - napisali autorzy.