Warszawa. Awaria oczyszczalni "Czajka". Śledztwo przekazane CBA

Warszawa. Oczyszczalnia "Czajka". Śledztwo CBA

Chodzi o zagrożenie epidemiologiczne, jakie wywołało kontrolowane spuszczanie warszawskich ścieków do Wisły. To spowodowane było awarią głównego rurociągu, który doprowadzał ścieki do oczyszczalni "Czajka". W krótkim czasie okazało się, że awarii uległ też drugi kolektor, który miał działać na wypadek awarii pierwszego.

Warszawa. Oczyszczalnia "Czajka" - awaria

Do awarii kolektorów doszło pod koniec sierpnia 2019 roku. Zepsuł się układ, który odpowiada za transport ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", położonej na prawym brzegu stołecznego odcinka Wisły. W wyniku awarii od 28 sierpnia do 14 września ścieki trafiały prosto do rzeki.