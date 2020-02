Awaria oczyszczalni "Czajka" w Warszawie wpłynęła na jakość Wisły. Są wyniki kontroli

Awaria kolektora w oczyszczalni ścieków "Czajka" przyczyniła się do pogorszenia stanu wody w Wiśle. Dotyczy to całego Mazowsza. Tak wynika z kontroli, którą przeprowadziła wojewódzka inspekcja środowiska.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. doszło do uszkodzenia układu, który odpowiada za transport ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", położonej na prawym brzegu. W wyniku awarii od 28 sierpnia do 14 września ub.r. ścieki trafiały prosto do Wisły.