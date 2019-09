Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Zastępczy rurociąg pracuje bez przerwy

– Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do oczyszczalni "Czajka" bez przerwy – zapewniają przedstawiciele spółki "Wody Polskie", odpowiedzialnej za zastępczy rurociąg. Dodają, że system jest w fazie testów. Pod koniec tygodnia zastępczy rurociąg ma działać na 100 proc.

Po awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" na północy Warszawy powstał most pontonowy, a na nim zastępczy rurociąg. Dzięki tej konstrukcji ścieki, które trafiają do Wisły będą tłoczone do oczyszczalni ścieków na prawym brzegu stolicy.

Dodał, że awaryjny system przesyłania nieczystości nie osiągnął jeszcze ciągłej 100-procentowej sprawności. Są okresy kiedy rurociąg działa na 100 proc., ale są również i takie, kiedy przepompowywanych jest jedynie 40 proc. nieczystości. W przypadku, kiedy do rurociągu nie trafiają wszystkie ścieki wypływające z kolektora, reszta wpływa do Wisły.

Awaria jednego z kolektorów, który przesyła ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, doszło we wtorek 27 sierpnia. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii, zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. Do rzeki trafiało 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.