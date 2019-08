Wisła została zanieczyszczona w wyniku awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Zobacz, zdjęcia satelitarne

Wisła została zanieczyszczona w wyniku awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Zrzut nieczystości do rzeki jest dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych

Wisła zanieczyszczona ściekami – zdjęcia satelitarne

Zrzut ścieków do Wisły jest dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych. Widok jest przerażający. Wiadomo, że w wyniku awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie do rzeki trafia aż 3 tys. litrów zanieczyszczeń na sekundę. Niedługo nieczystości dopłynął również do innych polskich miast, które przygotowują się na przyjęcie fali ścieków. Przygotowane do walki ze skażeniem jest również Wojsko Polskie .

Warszawa – awaria oczyszczalni ścieków Czajka

Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz, poinformował w czwartek rano, że mamy do czynienia z prawdziwą katastrofą ekologiczną. Zanieczyszczenie Wisły stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Do rzeki dostają się niebezpieczne bakterie. W najbliższym czasie należy ograniczyć jakikolwiek kontakt z Wisłą i pilnować psów, aby nie zbliżały się do wody. Koło godziny 12 ścieki dotrą do Płocka, gdzie rano zebrał się Sztab Kryzysowy. Prezydent miasta zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a Wodociągi Płockie są przygotowane do uzdatniania wody pobranej z Wisły.