Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Nieczystości wciąż spływają do Wisły

Instalacja, która tłoczyła nieczystości po awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, okazała się niewystarczająca. Trzeba było dołożyć kolejne pompy, przez co po ich odpięciu 100 proc. nieczystości znowu zaczęło trafiać do Wisły. Mimo że prace są na ukończeniu, sytuacja pozostaje bez zmian.

Po odpięciu dotychczas funkcjonujących urządzeń, 100 proc. nieczystości znowu zaczęło trafiać do Wisły. - Nowe pompy, które zostały dołożone, są teraz systematycznie podłączane. Obecnie nie funkcjonują z pełną mocą. Dzisiaj wszystko powinni być wykonane, ale trzeba to przetestować. Prace powinny się zakończyć do końca tygodnia, zgodnie z harmonogramem. Część ścieków nadal trafia do Wisły, ale jest ich coraz mniej - wyjaśnia WP rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.