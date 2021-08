Warszawa. Bajecznie na Jordanku. Korony z kwiatów i plenerowa czytelnia

Spotkanie, zorganizowane przez XXXI Multimedialną Bibliotekę z Mokotowa wraz z II Ogrodem Jordanowskim, trwać będzie w piątek od 11 do 15. Jeśli zawiedzie pogoda i zacznie padać deszcz, trzeba będzie z plenerowych przestrzeni przenieść się do pomieszczeń bibliotecznych przy Tynieckiej 40a. Tam wprawdzie nie ma całej fantastycznej infrastruktury zapraszającej do wspinaczek i aktywnej zabawy, ale jest też sporo miejsca do eksplorowania.