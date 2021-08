Warszawa. Będzie antyhomofobus. Całkiem inna furgonetka na ulicach od 10 sierpnia

To projekt związany inicjatywą wspierającą świeckie państwo i ze środowiskami antyklerykalnymi, protestującymi wobec łamania praw kobiet i osób LGBT, sprzeciwiającymi się faszyzacji i demolowaniu podstaw ustrojowych państwa. We wpisie w mediach społecznościowych Same Plusy informują, że było wiele rozmów na ten temat, czy podobne furgonetki nie będą niewłaściwą akcją rewanżyzmu, czy nie będzie to - jak napisali aktywiści - "zniżaniem się do poziomu Ordo Iuris i zygotarian, czy jednak potrzebną kontrą wobec kłamliwej propagandy". Doszli jednak do wniosku, że wobec cofnięcia przez wojewodę mazowieckiego uchwały rady Warszawy w sprawie zakazu wyjazdu na ulice stolicy pojazdów ze zdjęciami ludzkich, zakrwawionych płodów, trzeba podjąć działania, które będą odpowiedzią na agresywną politykę obrońców życia.