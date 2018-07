"Warszawa bez korków". Trzaskowski obiecuje usprawnienie ruchu w stolicy

Rafał Trzaskowski ogłosił swoje pomysły na rozładowanie korków w stolicy. Podczas wtorkowego briefingu prasowego obiecał warszawiakom m.in. dokończenie obwodnicy śródmiejskiej, wybudowanie serii bezkolizyjnych skrzyżowań na Dolince Służewieckiej oraz szybsze znajdowanie miejsc parkingowych.

Były minister cyfryzacji zaproponował również weryfikację miejsc, przy których obecnie znajdują się światła drogowe. W wielu lokalizacjach zdaniem Trzaskowskiego są one niepotrzebne, źle ustawione lub błędnie uregulowane. Ostatnią z obietnic kandydata do miejskiego ratusza jest też stworzenie mobilnej aplikacji, która usprawniłaby... parkowanie. Na poparcie swojego pomysłu przytoczył dane. - 20 proc. ruchu w Warszawie generuje poszukiwanie miejsc parkingowych - informował organizator briefingu.

Poseł Platformy Obywatelskiej musiał tłumaczyć się także z niezrealizowanych obietnic Hanny Gronkiewicz-Waltz, która podobnie jak on obiecywała wiadukty nad Dolinką Służewiecką. - To prawda. Są takie obietnice, które nie zostały wypełnione, jest mnóstwo innych, które wypełnione zostały. Ale to jest właśnie taki przykład, dlatego tutaj stoimy. Ja się nie bałem tutaj stanąć, wiedząc o obiecywanych w tym miejscu wiaduktach. Uważam, że to jest rzecz, która powinna się stać natychmiast i że jest to zaniedbanie - powiedział Trzaskowski.