Warszawa. Bezdomny pan Rafał zamarzł w przyczepie. Znajoma chce go pięknie pożegnać

Bezdomny mężczyzna był zaradny i waleczny. Żył samotnie, ale nie rezygnował z marzeń. Po kradzieży postanowił zwrócić się do dobrych ludzi - założył zrzutkę na portalu składkowym i opisał szczegółowo swoją historię, prosząc o wsparcie w odzyskaniu straconych sprzętów, potrzebnych mu do przetrwania.

Pan Rafał nie chciał mieszkać gdzie indziej

Dlaczego nie zdecydował się przenieść do noclegowni, by uciec przed mrozem? Wyjaśnienie zna lokalny portal Halo Ursynów, który przeprowadził z Rafałem wywiad. Mężczyzna tłumaczył dziennikarzowi, że woli znieść niewygody w zimnej przyczepie, u siebie, czekając na lepsze dni. Nie doczekał ich.

Opowiadał, że swoją przyczepę kempingową kupił latem 2019 roku. Udało mu się zaparkować na sporym, nieobleganym parkingu na warszawskim Ursynowie. Poczuł się jak u siebie - to było doznanie inne od tych dni, kiedy nocował byle gdzie w centrum miasta. Był bezpieczny, a także doświadczał ludzkiej pomocy - zdobywał wyposażenie do przyczepy - naczynia, poście, butlę i kuchenkę gazową oraz akumulator. "Zyskałem przywilej podgrzania jedzenia czy zaparzenia herbaty. Szczególnie wiosną i latem było całkiem sympatycznie" - opowiadał.

Taki stan trwał do listopada 2020 roku. Pan Rafał trafił do szpitala i przeleżał w nim prawie miesiąc. "Wtedy właśnie miało miejsce włamanie do mojego skromnego domku. Przez drzwi się nie udało, więc wybite zostało tylne okno wykonane z pleksi. Z tego, co udało mi się ustalić, w tym czasie koczowały u mnie na pewno dwie różne osoby. Efektem tych nieproszonych gości były: totalny bałagan, porozrzucane przedmioty, wszechobecne śmieci, pety i butelki. Gdyby na tym się skończyło, to pół biedy, choć nie ukrywam, że takie bezczeszczenie mojej intymności odbiło się dość mocno na mojej psychice" - opisywał.