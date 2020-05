Warszawa. Bilet długookresowy można odwiesić on-line

- Gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca, a bilet został odwieszony, można ponownie korzystać z komunikacji. Można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca ważności, a zawieszony okres biletu odzyskać później. Przekodowanie niewykorzystanej części biletu, czyli okresu gdy był on zawieszony, na inny termin jest możliwe w Punkcie Obsługi Pasażerów. Nie trzeba zgłaszać się do POP niezwłocznie po podjęciu decyzji o powrocie do korzystania z komunikacji publicznej, można to zrobić w dowolnym momencie – czytamy w komunikacie WTP.