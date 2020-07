Warszawa. Blisko 100 mieszkań czeka na wynajem

Urząd Miasta poinformował, że zakończyła się budowa budynków mieszkalnych przy ul. Skaryszewskiej 3 oraz Łomżyńskiej 26. Była to realizacja „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy”. Program ten obejmuje nie tylko budowę mieszkań, ale także dalszą poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu. Inwestycje zostały zrealizowane przez firmę TBS Warszawa Południe sp. z o.o.

Warszawa. 85 mieszkań przy ulicy Skaryszewskiej

Siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny, posiadający funkcje biurowe, powstał na terenie starych, nieużytkowanych pawilonów handlowych oraz garaży. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ok. 2930 m2.

"Przestrzeń budynku to 85 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni użytkowej, w tym 9 mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kondygnacja podziemna przeznaczona jest na garaż wielostanowiskowy, w tym stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych. Oprócz lokali mieszkalnych swoją siedzibę będzie miało tutaj Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o." podaje warszawski ratusz.