Warszawa. Burmistrz Woli: Najstarsza czynszówka nie może zniknąć

Warszawa. Walka o przetrwanie najstarszej czynszówki

Zburzenie oficyny postawiło na nogi wielu pasjonatów warszawskich zabytków . To dlatego, że oficyna sąsiaduje z najstarszą czynszówką w Warszawie, kamienicą Abrama Włodawera, która ma 144 lata. Ta jest cenna tym bardziej, że w całości przetrwała II Wojnę Światową. W ostatnim czasie kilka razy trawiły ją pożary.

- To najstarsza kamienica czynszowa w Warszawie, która w całości przetrwała wojnę. W związku z tym zwracam się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z apelem o objęcie szczególnym nadzorem rozbiórki budynku oficyny przy ul. Łuckiej 8 i egzekwowanie zapisów wydanej decyzji. Prowadzone obecnie prace nie mogą doprowadzić do jakiego kolwiek uszkodzenia zabytkowego budynku frontowego - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.