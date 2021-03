Warszawa. Byle do lata. Filmowe gwiazdy na niebie nad Włochami

Autor projektu złożonego do budżetu obywatelskiego, radny dzielnicy Mahbub Siddique-Olesiejuk zaproponował organizację 16 pokazów filmowych. Część z nich ma się odbyć ma Okęciu, 8 we Włochach, na otwartym terenie. Na wspólnym oglądaniu spotkać w wakacje - od końca czerwca do końca sierpnia. Seanse oczywiście przypadną na letnie, ciepłe wieczory - przy zapadającym zmroku dobrze będzie pooglądać filmowe gwiazdy.