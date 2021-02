Warszawa. Coraz bliżej przejść na rondzie Dmowskiego. Jest ważne uzgodnienie

"Opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej właśnie otrzymaliśmy. Mamy więc już za sobą jeden z trudniejszych etapów przygotowywania inwestycji. Na podstawie uzgodnienia ZUD mogą powstać projekty branżowe dotyczące danej specjalności, m.in. wodnej, kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej. Ich sporządzenie zajmie znacznie mniej czasu, co oznacza, że do rozpoczęcia prac budowlanych coraz bliżej" – poinformowali we wtorek stołeczni drogowcy.