Warszawa. Ćwiczenia strażaków na budynku SKYSAWA. Sprawdzą działanie systemu podawania wody

Jest to jedyne w Polsce oraz jedne z najnowocześniejszych w Europie urządzeń do prowadzenia działań gaśniczych na budynkach wysokościowych. Są to budynki o wysokości nawet powyżej 200 metrów. Urządzenie jest w stanie podawać do 220 litrów wody na minutę. Na miejsce pożaru jest przewożone na przyczepie transportowej.