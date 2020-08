Warszawa. Czy Veturilo zniknie ze stołecznych ulic? Ratusz szuka rozwiązania

Jednak zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przetargu wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego oraz zawieszono funkcjonowanie Veturilo na przeszło miesiąc – od 1 kwietnia do 5 maja. Jak wyjaśnia stołeczny ratusz, trudne do przewidzenia skutki pandemii odbiły się mocno na całym rynku rowerów miejskich, miały też wpływ na dalsze losy ogłoszonego przetargu.

"Równolegle do przetargu na nowe Veturilo, ogłaszamy drugie postępowanie, w którym planujemy wybrać operatora zastępczego. Poprowadziłby on Veturilo w sezonie 2021, do czasu uruchomienia docelowego systemu. Dopuszczamy korzystanie z używanego sprzętu, co znacznie przyspiesza uruchomienie 'systemu pomostowego' i daje szansę na rozpoczęcie sezonu 1 marca 2021 roku" – podaje Urząd Miasta.