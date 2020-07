Warszawa. Darmowe żłobki dla kolejnych 3 tys. dzieci. Rafał Trzaskowski zapowiada więcej

Warszawski ratusz ogłosił kolejną rekrutację do żłobków. Na najmłodszych warszawiaków czeka 3 tysiące wolnych miejsc w placówkach, które przystąpiły do stołecznego programu darmowych żłobków.

Warszawa. Rafał Trzaskowski zapowiada kolejne darmowe żłobki i chwali się małą kolejką

Nabór uzupełniający do żłobków w Warszawie potrwa do 13 lipca. Na maluchy czekają placówki w prawie wszystkich dzielnicach stolicy. Łącznie przybyło około 3100 wolnych miejsc. Listę placówek, które objęte zostaną drugim etapem rekrutacji można znaleźć w miejskim portalu rekrutacyjnym.

- Do września zapewnimy 14,5 tys. bezpłatnych miejsc w żłobkach, czyli dwa razy tyle, ile na początku ubiegłego roku, a kolejka do nich nigdy nie była tak mała. Podejmujemy również inne działania, aby wszyscy zainteresowani miejskimi żłobkami rodzice mogli otrzymać miejsce - powiedział Trzaskowski.

Zarząd miasta ma także w planach rozszerzenie programu o bon żłobkowy do kwoty 400 złotych. Bon taki miałby być przyznawany od 1 urodzin dziecka do momentu objęcia go edukacją przedszkolną. Nowa propozycja skierowana jest do rodziców, który mieszkają, pracują i płacą podatki w stolicy. Warunkami do otrzymania bonifikaty byłyby również nieprzebywanie na urlopie wychowawczym i nieosiąganie dochodu wyższego niż 2883 zł na osobę w rodzinie.