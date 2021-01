Warszawa. Detale są ważne. "Gorseciki" i dachówki do muzeum

Jednak aby gromadzone zabytki mogły być wykorzystane do celów badawczych, ekspozycyjnych i edukacyjnych, trzeba zadbać o zgromadzenie informacji o detalu. Ważna jest wiedza, z jakiej lokalizacji pochodzi detal, kiedy mógł powstać.

Archiwum ma już kilka ciekawych eksponatów. Podczas rozbiórki pieców w budynku przy Radzymińskiej 63 na Pradze Północ udało się ocalić cenne, zabytkowe kafle piecowe. Do zbiorów trafiły także dekoracyjne płytki posadzkowe z kamienicy przy Targowej 12, tak zwane "gorseciki”. Jest też dachówka z budynku przy Poznańskiej, ceramiczna osłona kabli elektrycznych z parku pułkownika Jana Szypowskiego "Leśnika" i cegła odnaleziona w trakcie prac ziemnych na placu Teatralnym.

Warszawa. Detale są ważne. "Gorseciki" przeżywają renesans. Patrz pod nogi

Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, apeluje też do warszawiaków, by zwracali uwagę na elementy wystroju i detalu architektonicznego, demontowane w trakcie remontów. "Archiwum to także opowieść. Dokument. O warszawskiej architekturze, ale też technologiach budowlanych i konserwatorskich. Z tych elementów "składamy" dawne miasto" - napisał konserwator w mediach społecznościowych.