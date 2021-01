Warszawa. Ratujcie Piotrusia. To pamiątka z dawnych lat na Nowym Świecie

To miejsce kochają ci, którzy w czasach, gdy było to jeszcze możliwe, lubili gastronomiczne włóczęgi po różnych klimatach, traktując lokale jak obrazki z różnych klimatów. Piotruś jest lokalem-cytatem, muzealnym obiektem z przeszłości, a wejść tu, to jak wkleić się na stare zdjęcie.

Bo można szukać tu śladów przeszłości. I to nie tylko kulinarnej, rodem z PRL-u, gdy nawet potrawy proste i przaśne miały królewski smak. Wiele znanych postaci nawiedzało to miejsce na imprezowym szlaku, zaistniało w literaturze. Materialne dowody na to, w postaci wycinków z powieści, na przykład Marka Nowakowskiego, znaleźć można przyklejone do stolików.