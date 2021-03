Warszawa. Długie kolejki przed punktami testowania na SARS-CoV-2. Trzeba trochę postać

Przed wieloma punktami pobrań wymazów do testów na obecność koronawirusa ustawiają się coraz dłuższe kolejki. W niektórych miejscach trzeba czekać nawet po kilkadziesiąt minut. Długie ogonki pacjentów przed punktami wymazowymi to codzienność laborantów.

W stolicy są 33 miejsca, w których można zrobić badania. Na Mazowszu - 87. Ich wykaz, codziennie uaktualniany, znaleźć można na stronie NFZ. Sa tam również godziny pracy punktów oraz telefony kontaktowe. W całym województwie mazowieckim, nie tylko w Warszawie, w marcu liczba zainteresowanych wykonaniem testu sukcesywnie rosła - to znak trzeciej fali zakażeń koronawirusem.

Warszawa. Długie kolejki przed punktami testowania na SARS-CoV-2. To efekt trzeciej fali. I zbliżających się świąt

Pacjenci najchętniej korzystają z punktów drive thru. Podjeżdża się wtedy samochodem i bez wysiadania z auta można przejść cała procedurę - od wypełnienia dokumentacji medycznej, do pobrania materiału. Jednak nie można zapominać, że warunkiem skorzystania z usługi punktu jest podjechanie swoim transportem.

Wizyta w punkcie wymazowym zajmuje od 5 do 10 minut. Zapisy są prowadzone przez internet, więc formalności w punkcie są ograniczone do minimum. Wyniki są dostępne online od 24 do 30 godzin od pobrania wymazu. Laboratoria wykonują kilka tysięcy badań próbek w ciągu doby.