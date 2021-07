Warszawa. Druga estakada powstanie na skrzyżowaniu Marsa i Żołnierskiej. Będą zmiany w organizacji ruchu

Ulica Żołnierska na odcinku prowadzonych prac będzie zwężona. Samochody poruszać się będą tylko jednym pasem, natomiast dodatkowy pas pojawi się przed skrzyżowaniem z ul. Marsa. pojawi się dodatkowy pas, tak by jeden z nich mógł służyć do jazdy na wprost w ul. Rekrucką, a drugi do skrętu w prawo w ul. Marsa. Wprowadzana organizacja ruchu obowiązywać będzie tylko kierowców samochodów i nie będzie dotyczyła pieszych i rowerzystów.