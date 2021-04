Warszawa. Drzewa policzone i podsumowane. Ich praca warta jest 170 milionów

Analiza ekonomiczna działalności wszystkich okazów dendrologicznych została przeprowadzona wspólnie z zespołem naukowców z SGGW. Jakie usługi mogą świadczyć drzewa i jak to wycenić w złotówkach? Badacze dokonali tego, biorąc pod lupę ekosystemowy wpływ drzew rosnących na Woli.

- Z tych pilotażowych badań wynika, że drzewa na warszawskiej Woli - a zbadaliśmy ich ponad 1300 - w ciągu jednego roku przyczyniają się do oczyszczenia powietrza z około 440 kg szkodliwych substancji. Dodatkowo produkują ponad 50 ton niezbędnego do życia tlenu, pochłaniają i magazynują 20 ton dwutlenku węgla z powietrza – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

A skoro w Warszawie, jak wykazał ostatni spis i sporządzona w jego wyniku mapa wszystkich okazów dendrologicznych z opisem podaniem gatunków, jest 9 milionów drzew, łatwo to sobie przeliczyć na kwotę globalną. Oczywiście w przybliżeniu, bo - jak tłumaczy prezydent - drzewa są różne.

Zielona Warszawa. Drzewa są ważne. Ratusz, wraz z naukowcami z SGGW policzył korzyści, jakie dają drzewa. Można to przeliczyć na pieniądze

- Dzięki współpracy z ekspertami nie tylko wyceniliśmy wybrane usługi ekosystemowe. Wiemy też jak chronić stołeczne tereny zieleni i w jaki sposób kształtować politykę zrównoważonego rozwoju Warszawy. Daje nam to niezwykle cenną wiedzę do dalszych działań w sferze polityki adaptacji do zmian klimatu i zarządzania zielenią - wyjaśnia Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.