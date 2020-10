Warszawa. Dyrektor WIHE usłyszał zarzuty

Płk dr n. med. Adam Z. został zatrzymany we wtorek przez CBA . Przesłuchano go w Wydziale ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dyrektor miał przywłaszczać płyny do dezynfekcji i testy na koronawirusa, a następnie przekazywać je nieuprawnionym osobom. Proceder miał trwać od marca br., czyli od początku ogłoszenia epidemii. Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji ze względu na dobro śledztwa.

- Podejrzany usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenia mienia należącego do kierowanego przez niego Instytutu, w tym sprzętu ochronnego, płynów dezynfekcyjnych oraz testów na COVID-19 o wartości nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Decyzją prokuratora podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych - przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz. Po przesłuchaniu Adam Z. został zwolniony do domu.