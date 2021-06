Warszawa. Dzielnica Wisła da oddech. Rozpoczyna się cykl wydarzeń na plażach i bulwarach

Także w sobotę z plaży Saskiej na Pradze, w ramach akcji Pożegluj, kursować będą pierwsze w tym sezonie rejsy po Wiśle jachtem żaglowym typu Omega. Na godzinną wodną przygodę ruszyć będzie można od 12 do 19. Przy okazji będzie można poznać wiele tajemnic żeglarzy - na przykład kto ma pierwszeństwo na wodzie, czy co to jest zęza i szot.