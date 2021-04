Warszawa. Dziwne zgłoszenie o śmieciach i przerażające znalezisko. Czy to ludzkie kości?

Telefoniczne zgłoszenie o zaśmieceniu terenu przy zakładzie utylizacji śmieci przy ulicy Zabranieckiej strażnicy przyjęli w czwartek. W tym dniu wszyscy wykazują nieco większą wrażliwość na czystość środowiska z uwagi na obchodzony na całym świecie Dzień Ziemi. Zawiadomienia o miejscach nielegalnego wyrzucania odpadków to codzienność w pracy straży miejskiej - osób, którym takie przypadki niechlujstwa przeszkadzają, jest tak samo dużo, jak i tych, którzy nie wahają się przed takim występkiem.

Funkcjonariusze prędzej spodziewali się, że znajdą wyrzucony gruz, stare meble lub jakieś stare sprzęty, niż to, co ukazało się ich oczom w piątek, kiedy przybyli na wizję lokalną.

To, co przeżyli uczestnicy tego patrolu, to horror. Wśród tych "śmieci", które zastali strażnicy, były kości przypominające ludzkie piszczele i kostki kręgowe wielkości tych, z jakich złożony jest kręgosłup człowieka.