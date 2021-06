Warszawa. Ekscentryczna miłość do marynarzy. Losy artystek z ASP

I zaprezentowały, jakie były efekty poszukiwań w uczelnianych archiwach. Zachowały się tu teczki aż 925 kobiet. Nie przetrwały do naszych czasów dokumenty pionierek, studentek, które zostały przyjęte do 1922 roku. Zatem przejrzeć można było 17 roczników, aż do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej.