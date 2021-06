Warszawa. Krucza jak barcelońska La Rambla. Tu też będą zmiany

„Tak szeroka jezdnia staje się zbędna w obliczu trwającej przebudowy tzw. placu Pięciu Rogów. Ruch samochodowy na Kruczej od momentu rozpoczęcia tej inwestycji znacznie spadł. Było to do przewidzenia - analizy ruchu wykonane przed przebudową placu wskazywały że przyczyni się ona do zmniejszenia liczby aut na Kruczej aż o 1000 pojazdów na godzinę” - podaje biuro prasowe ratusza.