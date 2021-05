Warszawa. Fotoradary na moście Poniatowskiego coraz bliżej. Już stoją obudowy

"Kolejnym krokiem będzie kalibracja urządzeń. Zostaną one podłączone do centralnego systemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, po czym ekipa montująca przeprowadzi testy zgodności z tym systemem. Następnie pozostanie nam odebrać technicznie urządzenia (odbiory planowane są na przyszły tydzień) i przekazać je do obsługi Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD" – przekazał Zarząd Dróg Miejskich.