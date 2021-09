Warszawa. Grzybobranie 2021. Po podgrzybki miejskim autobusem

Zeszły sezon przebiegł pomyślnie i fanom grzybów zapewnił dobre zbiory. Czy w tym roku będzie podobnie? Przekonać się można o tym wybierając się do lasu. Ale wystarczy czasem zajrzeć do mediów społecznościowych. Jeśli tak pojawiają się chwaliposty z lśniącymi brązowymi łebkami, koszykami pełnymi efektów poszukiwań w zagajnikach lub grzybowymi gigantami zdybanymi w leśnych ostępach, to znaczy, że czas się ruszyć.