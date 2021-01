Warszawa. Hulajnogi elektryczne. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

Zgodnie z proponowanymi przepisami, kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu. Jak czytamy w komunikacie CIR, dotyczyć to będzie części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h .

Warszawa. Ograniczona prędkość

Po zmianie, zabronione będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Nie można będzie również kierować hulajnogą lub UTO pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zabronione będzie również przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów, a także ciągnięcie lub holowanie innych pojazdów. Zgodnie z nowymi przepisami zabronione będzie także pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

- Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h - czytamy w komunikacie CIR. Jadący hulajnogą, nawet będąc na jezdni, gdzie dopuszczona jest jazda z prędkością do 30 km/h nie będzie mógł przekroczyć prędkości 20 km/h.

Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

"Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany" - wskazano.