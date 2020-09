Warszawa inwestuje w oświatę. Trwają modernizacje szkół

"Chcemy, żeby uczniowie zdobywali wiedzę w optymalnych warunkach i żeby uczyła ich najlepsza kadra w Polsce. Tylko w tym roku na edukację wydamy ponad 5 mld złotych i jest to największa pozycja w naszym budżecie" - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak informuje Karolina Gałecka z warszawskiego ratusz, we wrześniu tego roku miasto zyskało kilka nowych placówek, otworzyły się one m.in. : na Białołęce przy ulicy Ruskowy Bród 19, na Targówku przy ulicy Rembrandta 8 oraz w Wawrze przy ulicy Cyklamenów 28. Są to szkoły podstawowe. Poza tym w stolicy powstały także szkoły specjalne – w Śródmieściu przy ulicy Twardej 8/12 i w Wawrze przy ulicy Halnej 32.