Smokom do dinozaurów blisko - wiążą się z odległą przeszłością, budzą dziecięce emocje, są niebezpieczne, ale nie trzeba się ich bać, bo ich po prostu nie ma. Z całą pewnością znajdowane przez ludzi pozostałości po wielkich jaszczurach i ptaszyskach przyczyniły się do ożywienia smoków w mitach i legendach.

Warszawa. Jak wytresować smoka. Bajeczna wystawa w Muzeum Ziemi PAN

Wystawa w Muzeum Ziemi potrwa do 31 października. Placówka przy alei Na Skarpie 20/26 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, w sobotę nieczynne. W niedzielę otwarte od 10 do 16. Bilety nie są tanie - normalny 50 złotych, ulgowy 40, rodzinny dla 2 osób dorosłych i dziecka to koszt 90 złotych, ale ożywione makiety smoków i możliwość interakcji z tymi wielkimi zabawkami mogą z pewnością zrekompensować ten wydatek.