Warszawa. Kamień węgielny na budowie praskiej szkoły

"Pomimo trudności inwestujemy w infrastrukturę oświatową. W tym roku ponad pół miliarda złotych. To bardzo ważna placówka dla tej dzielnicy – ostatnią szkołę podstawową na Pradze-Południe oddano do użytku 23 lata temu. Budowa tak potrzebnych na Gocławiu placówek jak szkoła i przedszkole, zakończy się już pod koniec 2021 roku" – poinformowała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta stolicy.

Warszawa. Nowoczesny kompleks oświatowy na Gocławiu

W nowej szkole uczniowie będą mieli do dyspozycji dwie sale komputerowe i językowe oraz sale do rehabilitacji, gabinet pedagoga, psychologa i logopedy, jak również kuchnię z zapleczem. Stołeczne przedszkolaki z Pragi-Południe dostaną natomiast sale do zajęć, sale rekreacyjno-zabawowe, szatnie oraz gabinety psychologa i logopedy. Szkoła i przedszkole będą połączone przestronną jadalnią. Obiekt zostanie także wyposażony w pokoje administracyjne i magazyny.

Dach budynku przyozdobi zielony ogród.