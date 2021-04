Warszawa. Kasowanie e-biletów w ogniu krytyki. Petycja do prezydenta

Zmiany krytykują pasażerowie oraz aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Przygotowali petycję, w której zwrócili się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o wycofanie się ze zmian.

Jak podkreślają aktywiści, nowe rozwiązanie jest "niewygodne i zniechęcające dla wielu pasażerów, a dla niektórych grup - wręcz wykluczające". Wskazują, że kod QR najczęściej znajduje się w jednym, nieintuicyjnym miejscu w pobliżu środkowych drzwi. - Powoduje to, że jeżeli ktoś wsiądzie ostatnim lub pierwszym wejściu, musi przejść cały autobus w poszukiwaniu kodu. Jest to rozwiązanie generujące niepotrzebny tłok, a także wręcz wykluczające osoby poruszające się z dużymi bagażami , czy takie grupy jak rodziców z dziećmi w wózku - piszą.

Po początkowej krytyce ZTM wydłużył czas na "skasowanie" biletu z 10 do 20 sekund. Na tym usprawnianie się skończyło. Urzędnicy twierdzą, że zmiany zostały wprowadzone po to, aby pasażer miał możliwość zakupy kilku biletów na zapas. Dzięki opcji skanowania kodu QR bilety nie są aktywne i czas ich ważności nie płynie od chwili zakupu.

Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego twierdzi, że 20 sekund na zeskanowanie kodu wystarczy. - Naklejki z kodami umieszczone są w widocznych miejscach, kod można zeskanować z odległości 2-3 metrów i tę czynność należy wykonać od razu po wejściu do autobusu, pociągu lub tramwaju, a w przypadku przejazdu metrem - przed przekroczeniem linii bramek lub wejściem do windy, czyli tak jak to trzeba zrobić z biletem kartonikowym - mówi Kunert.