Warszawa. Naklejki z kodami QR w komunikacji miejskiej. Skasujesz dzięki nim bilet

Najbrudniejszy dworzec na Śląsku. Katowice nie mają powodów do dumy

Warszawa. "Bilety nie będą aktywne"

- Będzie to można zrobić w dowolnym momencie, bo bilety nie będą aktywne i czas ich ważności nie będzie płynął od chwili zakupu. Tak jak to jest teraz z biletami kartonikowymi, bilet z aplikacji trzeba będzie skasować po wejściu do pojazdu lub przed przekroczeniem linii bramek w metrze i dopiero od tego momentu będzie on ważny. Kupione, ale nieskasowane bilety, poczekają na następną podróż – dodała rzeczniczka Urzędu Miasta.