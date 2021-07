Warszawa. Kawał Lasu Kabackiego do wycięcia. Bo wojsko potrzebuje parkingu

- Zmroziła mnie ta liczba 264 drzew - powiedział wiceburmistrz Ursynowa Bartosz Dominiak. - Wygląda na to, że to my będziemy wydawać decyzje w sprawie ich usunięcia. To byłaby największa jednorazowa wycinka, którą zajmowałby się nasz urząd w tej kadencji. Jeśli będziemy zmuszeni wydać zgody dotyczące wszystkich 264 drzew, to proszę się szykować na sfinansowanie nasadzeń kompensacyjnych. Jesteśmy gotowi wskazać miejsca na Ursynowie - mówił "Stołecznej" wiceburmistrz.