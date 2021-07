Warszawa. Piękne imię dla mamuta to… Konkurs dla sympatyków eksponatu z Muzeum Geologicznego

Trzeba było prehistorycznego zwierza poskładać z drobnych kawałków. Koło Garwolina robotnicy dokopali się do szczątków kostnych, spoczywających w piaskach i żwirach rzecznych zlodowacenia Wisły, na głębokości około 6-7 m. Kości nie tworzyły zwartych zespołów, lecz były rozproszone na powierzchni 3-4 hektarów. Szczątki kostne należały w większości do jednego gatunku - mamuta wielkiego i z tych puzzli powstał warszawski mamut. Nie jest nawet kompletny - brakuje mu jednego kła. To jednak nic nie szkodzi, bardziej przyda mu się imię, bo nie będzie już anonimowy.