Warszawa. Kino Muranów przenosi się do sieci. W każdą niedzielę święto filmu

Regularne pokazy online w wirtualnym kinie Muranów będzie można oglądać w każdą niedzielę i czwartek. Trzeba będzie, jak to dzieje się w świecie realnym, niepotrzebującym wsparcia wirtualnych instrumentów i w przypadku wizyty na seansie, dostosować się do godziny projekcji - seans będzie się zaczynał o godzinie 16.

W najbliższą niedzielę 17 stycznia kino zaprasza na film "Noma: My Perfect Storm”, opowieść o najlepszej restauracji świata w Kopenhadze, wyróżnionej dwiema gwiazdkami Michelin, czterokrotnej laureatce prestiżowego rankingu The San Pellegrino World's 50 Best Restaurants oraz o René Redzepim - człowieku, który ją stworzył, prawdziwym kulinarnym rewolucjoniście.