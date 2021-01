Warszawa. Ursynowskie Centrum Kultury gotowe. Niech tylko pandemia da się nim cieszyć

Nazwa nowej placówki to wybór mieszkańców Ursynowa. We wrześniu 2020 roku ogłoszony został konkurs na pomysły nazewnictwa. W rezultacie z pół tysiąca propozycji wybrane zostały trzy. Konkurencja była zacna. Pierwszy kandydat, "Origami", nawiązywał do sztuki tworzenia z papieru różnych ciekawych form. Elewacja budynku kojarzy się właśnie z taką konstrukcją ze złożonej kartki, ale to słowo może też sygnalizować wielość form oferty kulturalnej ośrodka.